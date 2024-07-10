Чи може війна в Україні призвести до сплеску захворюваності на рак: відповідь онколога

Чи зросте кількість захворювань на рак через війну

"Робити довгострокові прогнози щодо частоти розвитку раку в Україні поки що можна лише на підставі досвіду попередніх воєн в інших країнах. І можна очікувати, що в найближчі роки в Україні може бути значне зростання захворюваності на рак легень, носоглотки, гортані, шлунка, яєчка, печінки, підшлункової залози, шийки матки, молочної залози, передміхурової залози", - пояснює лікар.

Ковальов зазначає, що після війни в Іраку смертність від раку у населення території, де відбувалися інтенсивні бомбардування, збільшилася на 50%. У перші три післявоєнні роки найчастіше реєстрували рак молочної залози, шийки матки, легень, бронхів, сечового міхура, шкіри, шлунка, яєчок та лейкемії.

"А впродовж 13 років після війни в Югославії захворюваність на рак молочної залози збільшилася з 68 до 80 випадків на 100 тис. населення", - каже онколог.

Він додає, що треба вже зараз треба інформувати населення про медичні наслідки війни та протидіяти їм, щоб Україну не накрила хвиля онкологічних захворювань.

Чи впливає стрес на розвиток онкологічних захворювань

"Це поки що складно довести, але рак може бути зумовлений не тільки впливом канцерогенів, а й стресом. Хронічний стрес призводить до безсоння, шлунково-кишкових розладів, тривоги, депресії, а також до підвищеного ризику серцево-судинних, психічних захворювань та раку", - говорить лікар.

За його словами, стрес може провокувати появу шкідливих звичок у людини - куріння, переїдання, вживання алкоголю, а це все - доведені фактори ризику раку.

На сьогодні вчені вже дослідили зв’язок травматичних переживань із психічними, серцево-судинними захворюваннями та раком. До таких переживань належать життя в блокаді та окупації, щоденні обстріли примусове розлучення з членами сім’ї, насильницькі смерті членів сім’ї тощо.