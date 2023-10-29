Чи безпечно робити вакцинацію із хворим сердцем: пояснення МОЗ

Люди, які мають проблеми з серцем, щоосені повинні робити щеплення від грипу. Це важливо, аби уникнути суттєвих ускладнень для серцево-судинної системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.
Як відзначили в МОЗ, щеплення від грипу:
Зокрема пацієнтам з ішемічною хворобою серця щосезонно вакцинуватись від грипу радить Американська асоціація серця.
"Яким чином грип може давати ускладнення на серце і судини? Вірусна інфекція запускає численні запальні реакції, які пошкоджують кровоносні судини, й без того нездорові у людей із серцево-судинними захворюваннями. Грип у більшості випадків стає причиною запалення серцевого м'яза - міокардиту - і його тяжкість може варіювати від легкої форми до летального фіналу", - пише пресслужба.
Під час грипу у хворого прискорюються серцебиття внаслідок викиду адреналіну. При наявності в судині атеросклеротичної бляшки - існує ризик її "розриву". Усе це разом збільшує ризик тромбозу та інфаркту.
"Середина осені - оптимальний час для щорічної вакцинації від грипу. Знайдіть можливість вакцинувати себе і близьких - воно того варте", - додали в МОЗ.
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