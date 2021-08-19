Chevrolet заменит фрагменты батареи в одном из самых популярных электромобилей на украинском рынке

В Chevrolet объявили о замене литий-ионных аккумуляторных модулей на совершенно новые в электромобилях Bolt. GM выпустила заявление, в котором говорится, что корпус, проводка и другие компоненты корпуса исправны и не нуждаются в замене.

Этот шаг был предпринят после того, как GM и LG выявили наличие двух производственных дефектов на хэтчбеках Bolt 2017-2019 годов выпуска. Компании определили, что эти дефекты были основной причиной возгорания аккумуляторов.

Автопроизводитель уведомит клиентов, когда появятся запасные части, а ремонт может начаться позже в этом месяце. Тем временем Chevrolet призывает клиентов посетить дилера по месту жительства и обновить программное обеспечение своего электромобиля, если они еще этого не сделали.

Владельцев также просят установить ограничение заряда на 90% с помощью режима Hilltop Reserve. Их также просят чаще заряжать свой электромобиль и избегать разряда батареи ниже оставшегося запаса хода в 110 км. Компания призывает клиентов оставлять свои Bolt на улице и по возможности не заряжать машину в гараже ночью. Точного количества отозванных электрически хэтчбеков компания не называет.