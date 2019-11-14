Четырех полицейских Днепра обвинили в пытках

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении четырех полицейских Индустриального отделения полиции Днепровского отдела полиции, их обвиняют в пытках человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что правоохранители нанесли телесные повреждения мужчине, задержанного по подозрению в краже.

"Задержанный отказался признавать свою вину, поэтому обвиняемые начали "выбивать" у него признание в помещении отделения полиции. Согласно выводам экспертиз, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести", - сообщили в ГБР.

Обвинительный акт направлен в отношении нарушений ч.2 ст.127 (пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ГБР объявило двум полицейским Василькова Киевской области подозрения в истязании. В прошлом году полицейские на остановке избили мужчину.

Также сообщалось, что в Одесской области сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам Управления патрульной полиции. Правоохранители задержали двух людей и "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки.