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Четыре полицейских получили ранения во время протеста против вакцинации в Лондоне

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Лондон, Пятница 03 сентября 2021 23:40
Четыре полицейских получили ранения во время протеста против вакцинации в Лондоне Фото: четыре полицейских получили ранения во время протеста против вакцинации в Лондоне (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Четыре полицейских получили ранения во время протеста против вакцинации в Лондоне. По данным полиции, протестующие, в основном, находятся в районе южной части Кенсингтона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Несколько протестующих применили силу против полиции. В ходе столкновений пострадали четверо наших сотрудников. Это неприемлемо. Мы работаем на месте происшествия", - говорится в заявлении полиции.

Ранее они пытались штурмовать штаб-квартиру Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Великобритания сообщила о более чем 42 тыс. новых заражений коронавирусом COVID-19 в стране за последние 24 часа.

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Лондон Вакцинация
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