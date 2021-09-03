Четыре полицейских получили ранения во время протеста против вакцинации в Лондоне. По данным полиции, протестующие, в основном, находятся в районе южной части Кенсингтона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Несколько протестующих применили силу против полиции. В ходе столкновений пострадали четверо наших сотрудников. Это неприемлемо. Мы работаем на месте происшествия", - говорится в заявлении полиции.

Ранее они пытались штурмовать штаб-квартиру Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Великобритания сообщила о более чем 42 тыс. новых заражений коронавирусом COVID-19 в стране за последние 24 часа.