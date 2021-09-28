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Четыре области соответствуют "оранжевой" зоне карантина

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Украина, Вторник 28 сентября 2021 09:13
Четыре области соответствуют "оранжевой" зоне карантина Фото: четыре области соответствуют "оранжевой" зоне карантина (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 28 сентября четыре региона Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Другие области страны соответствуют "желтому" уровню эпидбезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

  • Донецкая;
  • Тернопольская;
  • Черкасская;
  • Черновицкая.

Так, в указанных регионах наблюдается превышение динамики госпитализаций больных коронавирусом. Наихудшая ситуация в Черкасской области - 73,8%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.

Кроме того, Черновицкая область имеет плохие показатели загруженности коек с кислородом - 67,1%, допустимая норма должна составлять не более 65%.

Также в названых областях превышено норму уровня заболеваемости COVID-19. Лидирующую позицию занимает Черновицкая область - 451, после нее идет Тернопольская - 268, Донецкая - 246 и Черкасская - 193.

Впрочем, уровень заболеваемости COVID-19 должен составлять менее 75 на 100 тысяч населения.


    Напомним, в Минздраве ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Украине примерно на ноябрь.

    Добавим, что за минувшие сутки в Украине количество новых COVID-случаев выросло вдвое.

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