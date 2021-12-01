Четыре нарушения на Донбассе: боевики применяли гранатометы различных систем

За сутки, 30 ноября, в районе проведения ООС боевики Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
В частности, два нарушения "тишины" были из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Южного противник стрелял дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Шумов российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Как сообщается, украинские военные открывали ответный огонь.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 29 ноября боевики России 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов были ранены три человека - одна гражданская и двое военных.