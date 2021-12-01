UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Четыре нарушения на Донбассе: боевики применяли гранатометы различных систем

Автор: Артур Родивилов

За сутки, 30 ноября, в районе проведения ООС боевики Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В частности, два нарушения "тишины" были из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Южного противник стрелял дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Шумов российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщается, украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00, 1 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 29 ноября боевики России 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов были ранены три человека - одна гражданская и двое военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС