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Четыре нарушения на Донбассе: боевики применяли гранатометы различных систем

Новина українською →
Донбасс, Среда 01 декабря 2021 08:01
Четыре нарушения на Донбассе: боевики применяли гранатометы различных систем Фото: боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 30 ноября, в районе проведения ООС боевики Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В частности, два нарушения "тишины" были из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Южного противник стрелял дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Шумов российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщается, украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00, 1 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 29 ноября боевики России 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов были ранены три человека - одна гражданская и двое военных.

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