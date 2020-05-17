Четыре метра между зонтиками: как будут работать пляжи

Работа пляжей во время пандемии изменится как в Украине, так и во всем мире. В жарких странах уже начинают открываться пляжи. В Украине только готовятся к пляжному сезону. Как работают пляжи в Греции и чего ожидать в Украине - читайте ниже.

16 мая в Греции открылось более 500 пляжей, что вызвало немалый ажиотаж у отдыхающих, пишет Reuters. На популярном пляже Алимос к югу от Афин еще до рассвета выстроилась очередь желающих поскорее занять места. Смягчение мер социального дистанцирования, введенных в связи с карантином, совпало с приходом в Грецию жары. Власти допускают максимальное пребывание 40 человек на 1000 м² площади пляжа, расстояние между зонтиками от солнца должно составлять не менее 4 метров, а между лежаками – не менее 1 метра.

В течение дня отдыхающим напоминают об ограничениях через громкоговорители, а соблюдение дистанции контролируют с дронов.

При этом украинские эксперты считают, что Украина будет учитывать международный опыт в рекомендациях к работе пляжей, но опираться будет в первую очередь на эпидемиологическую ситуацию в стране.

Пока украинские границы закрыты, в Одессе также готовятся к открытию пляжей. Об этом заявил руководитель Одесской ОГА Максим Куцый, сообщает пресс-служба ОГА.

"Одесса и область в этом году планируют быть 100% туристическим центром Украины. По подсчетам специалистов, в сезон ожидают принять 4-5 млн туристов", — заявил глава Одесской областной администрации Максим Куцый.

Если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, то проблем и ограничений на передвижения внутри Украины быть не должно, уверен чиновник: "Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 этот вопрос будет решен".

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