UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

За четыре месяца 126 подростков совершили самоубийства. Это больше, чем за весь прошлый год, - омбудсмен

Автор: РБК-Украина

С начала года в Украине зафиксировано 126 случаев суицида среди подростков. В то же время, за весь прошлый год было 123 случая.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что статистика - "неутешительная".

В частности, на днях во Львове из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девушка.

"Мной направлен акт реагирования к Львовскому городскому голове с требованием относительно полного и объективного выяснения ситуации и принятия мер по защите прав ребенка, в частности оказания ему медицинской и психологической помощи", - сообщила Денисова.

Омбудсмен призвала профильные министерства и полицию объединить свои усилия, чтобы принять меры, направленные на предупреждение трагических случаев и раннее выявление семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Ранее в интервью РБК-Украина глава Департамента киберполиции Александр Гринчак рассказал, как уберечь ребенка от "групп смерти" в соцсетях.

Напомним, в феврале в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, вторая попала в больницу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины самоубийствоподростки