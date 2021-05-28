За четыре месяца 126 подростков совершили самоубийства. Это больше, чем за весь прошлый год, - омбудсмен

Она отметила, что статистика - "неутешительная".

В частности, на днях во Львове из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девушка.

"Мной направлен акт реагирования к Львовскому городскому голове с требованием относительно полного и объективного выяснения ситуации и принятия мер по защите прав ребенка, в частности оказания ему медицинской и психологической помощи", - сообщила Денисова.

Омбудсмен призвала профильные министерства и полицию объединить свои усилия, чтобы принять меры, направленные на предупреждение трагических случаев и раннее выявление семей в сложных жизненных обстоятельствах.