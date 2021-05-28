За четыре месяца 126 подростков совершили самоубийства. Это больше, чем за весь прошлый год, - омбудсмен
С начала года в Украине зафиксировано 126 случаев суицида среди подростков. В то же время, за весь прошлый год было 123 случая.
Она отметила, что статистика - "неутешительная".
В частности, на днях во Львове из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девушка.
"Мной направлен акт реагирования к Львовскому городскому голове с требованием относительно полного и объективного выяснения ситуации и принятия мер по защите прав ребенка, в частности оказания ему медицинской и психологической помощи", - сообщила Денисова.
Омбудсмен призвала профильные министерства и полицию объединить свои усилия, чтобы принять меры, направленные на предупреждение трагических случаев и раннее выявление семей в сложных жизненных обстоятельствах.
Ранее в интервью РБК-Украина глава Департамента киберполиции Александр Гринчак рассказал, как уберечь ребенка от "групп смерти" в соцсетях.
Напомним, в феврале в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, вторая попала в больницу.