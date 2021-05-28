ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За четыре месяца 126 подростков совершили самоубийства. Это больше, чем за весь прошлый год, - омбудсмен

Новина українською →
Пятница 28 мая 2021 09:45
За четыре месяца 126 подростков совершили самоубийства. Это больше, чем за весь прошлый год, - омбудсмен Фото: в Украине зафиксировано 126 самоубийств (pixabay.com_GoranH)
Автор: РБК-Украина

С начала года в Украине зафиксировано 126 случаев суицида среди подростков. В то же время, за весь прошлый год было 123 случая.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что статистика - "неутешительная".

В частности, на днях во Львове из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девушка.

"Мной направлен акт реагирования к Львовскому городскому голове с требованием относительно полного и объективного выяснения ситуации и принятия мер по защите прав ребенка, в частности оказания ему медицинской и психологической помощи", - сообщила Денисова.

Омбудсмен призвала профильные министерства и полицию объединить свои усилия, чтобы принять меры, направленные на предупреждение трагических случаев и раннее выявление семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Ранее в интервью РБК-Украина глава Департамента киберполиции Александр Гринчак рассказал, как уберечь ребенка от "групп смерти" в соцсетях.

Напомним, в феврале в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, вторая попала в больницу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество самоубийство подростки
NEWS
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина