Четверте за поширеністю серед жінок. В МОЗ розповіли про рак шийки матки

Рак шийки матки посідає четверте місце за поширеністю серед жінок у світі. Лише за 2022 рік в Україні було зареєстровано ще 3 тисячі випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я України".
Рак шийки матки є злоякісним новоутворенням на слизовій оболонці. Процес є досить повільним й починає з так званої дисплазії шийки матки. Після цього змінені клітини перетворюються на ракові.
Основою причиною захворювання є вірус папіломи людини, який передається статевим шляхом. Під час контакту імунна система людини зазвичай його "нейтралізує". Втім є випадки, коли вірус залишається в організмі на роки.
Серед симптомів раку шийку матки:
У разі виявлення симптомів - необхідно звернутись про допомогу до лікаря. На ранніх стадіях хвороба піддається лікуванню.
Щоб зменшити ризики необхідно зробити:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, які безкоштовні ліки можна отримати та де їх можна взяти.
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