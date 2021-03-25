UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Четверть украинцев считают, что переболели COVID-19, из них 13% - тяжело

Автор: Александр Белоус

В середине марта 2021 года 24% украинцев заявляют, что они переболели COVID-19. Уверены, что пока не заразились коронавирусной инфекцией, 72% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Из тех, кто думает, что переболели COVID-19, 48% получили положительный результат теста, а 51% сообщили только о симптомах.

Перенесли в COVID-19 в легкой форме 42% респондентов, в средней - 45%, в тяжелой - 13%.

За последний год немного выросло количество тех, кто не согласен с мнением, что коронавирус не страшнее чем обычный грипп (с 54% до 59%). Одновременно выросло и количество тех, кто придерживается противоположного мнения (с 32 до 39%).

Среди тех переболевших COVID-19 считают, что болезнь страшнее гриппа, 61% опрошенных, среди не болевших 58%. Противоположного мнения придерживаются 38% среди болевших и 39% среди не болевших.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 18-19 марта 2021 года среди 1500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

По официальной информации Госстата, в январе 2021 года от COVID-19 умерло 3 922 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 1 499 человек.

Напомним, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", в середине марта 27% украинцев готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививку этим препаратом 67% респондентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирусболезньопрос
Читайте также
Тест на COVID перед вылетом: в Германии планируют ужесточить правила въезда, - СМИ
Вакцинация добровольная: в Минздраве обещают не увольнять медиков за отказ от прививок
Прогноз погоды