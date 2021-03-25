Четверть украинцев считают, что переболели COVID-19, из них 13% - тяжело

Из тех, кто думает, что переболели COVID-19, 48% получили положительный результат теста, а 51% сообщили только о симптомах.

Перенесли в COVID-19 в легкой форме 42% респондентов, в средней - 45%, в тяжелой - 13%.

За последний год немного выросло количество тех, кто не согласен с мнением, что коронавирус не страшнее чем обычный грипп (с 54% до 59%). Одновременно выросло и количество тех, кто придерживается противоположного мнения (с 32 до 39%).

Среди тех переболевших COVID-19 считают, что болезнь страшнее гриппа, 61% опрошенных, среди не болевших 58%. Противоположного мнения придерживаются 38% среди болевших и 39% среди не болевших.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 18-19 марта 2021 года среди 1500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.