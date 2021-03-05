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Только четверть украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19

Автор: Александр Белоус

Только 24,1% украинцев утверждают, что они будут вакцинироваться от COVID-19, если будет такая возможность. Не будут вакцинироваться 60,2% респондентов, а 15,7% не смогли ответить на вопрос.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 23 февраля до 1 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1207 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Gallup International в октябре-декабре 2020 года две трети украинцев (65%) были готовы прививаться против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале марта 2021 года почти половина (45%) украинцев считают, что самую большую ответственность за своевременную вакцинацию населения от COVID-19 несет министр здравоохранения. Еще 22% респондентов возлагают ответственность на президента.

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Новости Украины Вакцинавакцинацияопрос
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