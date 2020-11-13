Четверо игроков сборной Украины заболели COVID-19 перед матчем с Германией

Четверо футболистов сборной Украины получили положительные результаты тестов на коронавирус. Среди них двое - игроки "Динамо".

Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Заболели полузащитники Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Виктор Коваленко ("Шахтер"), Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук (оба - "Динамо"). Все они остались на самоизоляции в своих гостиничных номерах в Лейпциге, где завтра сборная Украины сыграет с Германией.

В субботу в 14:00 сборная Украины пройдет еще одно ПЦР-тестирование.

Напомним, что ранее из-за коронавируса покинул сборную защитник "Динамо" Денис Попов.

Отметим, что в Динамо сейчас болеют девять футболистов - кроме Сидорчука, Цыганкова и Попова это Руслан Нещерет, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Богдан Леднев, Владимир Шепелев и Владислав Супряга. При этом, уже восемь игроков киевской команды сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Ранее УАФ опровергло слухи о грядущем назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины.