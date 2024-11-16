Чеська компанія передала Україні кошти на придбання протитанкових гранатометів

Чеська компанія передала Україні понад 700 тисяч євро. Гроші будуть направлені на придбання протитанкових гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

В посольстві України в Чехії відбулась передача компанією STV GROUP символічного чека на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 000 євро, що еквівалентно 20 мільйонам чеських крон.

У дипустанові наголосили, що RPG-7 є зброєю, яка довела свою високу ефективність у бойових умовах.

"Передача цієї військової допомоги є ще одним прикладом солідарності та підтримки наших чеських друзів. Переконаний, що ці гранатомети в руках наших героїчних військових відіграють значну роль в обороні від агресора і захисті людських житів", - зазначив посол Василь Зварич.