"Червоні двері, жовті двері": в Україні шириться небезпечна TikTok-гра серед підлітків

Що це за гра

Участь у грі беруть двоє: "провідник" і "гравець". Останній лягає на підлогу, поклавши голову на коліна провідника. Той починає масажувати скроні учасника, повторюючи фразу: "Червоні двері, жовті двері, будь-які інші кольорові двері". Через кілька хвилин дитина нібито "входить у транс" і описує уявні кімнати, в які потрапляє.

Усе здається нешкідливим - але лише на перший погляд. Якщо гравець бачить "темну фігуру" або відчуває страх, гру слід негайно припинити. Але, як пояснюють психологи, навіть за дотримання "правил" гра може завдати серйозної шкоди.

Які можуть бути наслідки

За даними Департаменту гуманітарної політики Дніпра, участь у грі може викликати порушення кровообігу, спазми, підвищення внутрішньочерепного тиску, головний біль і навіть інсульт - особливо, якщо у дитини є вроджені патології судин.

Психологи застерігають і про психічні ризики: сенсорна депривація, тривожність, панічні атаки, спотворення реальності, а в окремих випадках - розвиток психозу. Особливо уразливими є діти з нестабільною психікою.

Психолог Володимир Мамко пояснює, що для психотичних особистостей така практика може стати тригером до гострого психозу". А дитяча психологиня Наталія Валедова додає, що масаж скронь виконує не спеціаліст, а інша дитина. Це небезпечно - можна передавити артерію і викликати інсульт.

Загроза безпеці

Фахівці застерігають: подібні практики створюють сприятливий ґрунт для маніпуляцій і навіть вербування дітей у деструктивні групи. Втрата критичного мислення, підкорення "провіднику", груповий тиск - усе це може підготувати підлітків до виконання реальних злочинів.

СБУ ще у 2022 році повідомляла про використання "ігрових" додатків для збору геолокацій українських об’єктів. У 2025-му Telegram-канали вже відкрито шукають підлітків для участі в диверсіях: підпали, закладки вибухівки, пошкодження інфраструктури.

У березні в Івано-Франківську двоє хлопців виконували завдання окупантів - несли вибухівку, яку дистанційно активували росіяни. Один із підлітків загинув.

Як убезпечити дитину

Психологи та правоохоронці наголошують, найкращий захист - це уважність і відкритий діалог.

говоріть з дитиною про ризики;

контролюйте її онлайн-активність;

звертайте увагу на тривожні сигнали: замкнутість, нервозність, дратівливість;

цікавтеся, з ким вона спілкується в інтернеті.

При підготовці матеріалу використані такі джерела: повідомлення Департаменту гуманітарної політики Дніпра, коментарі психологів для tsn.ua та OBOZ.UA, Вчися.Медіа.