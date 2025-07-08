Червона, але небезпечна: де і яку малину категорично не можна купувати

Зараз сезон соковитої та ароматної малини в Україні. Але не вся ягода однаково корисна та безпечна. Експерти радять бути особливо уважними при виборі малини, адже неправильний вибір може зашкодити здоров’ю.

Яку малину краще обходити десятою дорогою, навіть якщо вона виглядає привабливо, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Де заборонено купувати малину: місця, яких варто уникати

Найбільша небезпека чатує там, де відсутній будь-який контроль якості та санітарні норми.

Стихійні ринки та узбіччя доріг

Це головна "червона зона". Продавці на таких точках не мають жодних документів, що підтверджують походження та безпеку продукції. Ягоди можуть вирощуватися поблизу автотрас, де накопичуються важкі метали та токсичні речовини від вихлопних газів, або на полях, оброблених забороненими пестицидами.

Крім того, умови зберігання на сонці без холодильника призводять до швидкого псування, бродіння та розмноження патогенних бактерій. Пил, бруд, відсутність елементарної гігієни у продавців - все це перетворює привабливу малину на потенційну загрозу.

Несанкціоновані точки продажу без документів

Навіть якщо це не класичний "базар з асфальту", а просто вуличний продавець, завжди вимагайте документи про походження та якість продукції. Відмова надати їх - достатня причина, щоб відмовитися від покупки.

Місця з помітною антисанітарією

Брудні лотки, неохайний зовнішній вигляд продавця, наявність мух та інших комах поблизу ягід - усе це свідчить про повне ігнорування санітарних норм.

Яку малину не варто купувати: ознаки неякісної ягоди

Навіть на дозволених ринках чи в магазинах слід уважно оглядати ягоди перед покупкою.

З ознаками псування

Перш за все, уникайте м'яких, розчавлених, водянистих ягід - це ознаки перезрілості або неправильного зберігання, що сприяє швидкому розвитку мікроорганізмів.

Найбільш небезпечна ознака - пліснява або гниль. Навіть якщо уражені лише кілька ягід, це свідчить, що грибок поширився на всю партію. Вживання такої малини може викликати серйозне харчове отруєння. Закислий запах також є однозначною ознакою бродіння та псування.

Зі шкідниками

Огляньте ягоди на наявність комах, черв'яків чи личинок. Їхня присутність вказує на низьку якість продукції та неналежне зберігання.

З підозрілим зовнішнім виглядом

Малина має бути пружною, сухою і мати характерний, приємний ягідний аромат. Занадто великі, глянцеві, ідеальної форми ягоди можуть бути результатом надмірного використання хімікатів та стимуляторів росту.

Хоча сучасні сорти можуть бути великими, неприродний вигляд завжди повинен насторожувати.

У брудній або пошкодженій тарі

Ягоди дуже ніжні, тому їх слід транспортувати та зберігати в чистій, сухій тарі, що забезпечує циркуляцію повітря (наприклад, у невисоких лотках або кошиках).

Уникайте покупки малини, що продається у пластикових пакетах, де вона швидко "задихається" і псується.

Чи безпечно купувати малину в супермаркетах?

На жаль, погана малина може продаватися і в супермаркетах, хоча це трапляється значно рідше і з інших причин, ніж на стихійних ринках. Супермаркети мають системи контролю якості, але вони не ідеальні.

Ось чому неякісна малина може потрапити на полиці супермаркетів.

Порушення умов транспортування та зберігання

Малина дуже чутлива до температури. Якщо під час транспортування з ферми до супермаркету, або вже на складі супермаркету, був порушений "холодовий ланцюг" (тобто ягоди перегрілися), вони дуже швидко почнуть псуватися, навіть якщо спочатку були якісними.

Хоча малина в супермаркеті зберігається в холодильнику, термін її придатності дуже короткий (зазвичай 2-3 дні після збору). Якщо ягоди залежалися, вони можуть стати м'якими, потемніти або навіть запліснявіти.

При перевантаженні або неакуратному поводженні з упаковками ягоди можуть бути розчавлені, що також прискорює псування.

Неналежна якість від постачальника

Хоча супермаркети працюють з перевіреними постачальниками, якість партії може іноді відрізнятися. Наприклад, якщо малина була зібрана після дощу (що робить її більш водянистою та схильною до швидкого псування) або відразу не охолоджена після збору.

Іноді пліснява може розвиватися на ягодах, що знаходяться на дні упаковки, і її не видно одразу. Це особливо актуально для закритих контейнерів.

Недостатній контроль на місці

Навіть у супермаркетах не завжди є можливість перевірити кожну упаковку малини. Якщо співробітники відділу овочів та фруктів не перевіряють товар регулярно, або його швидко розкуповують, неякісна партія може залишитися непоміченою.

Деякі супермаркети можуть свідомо продавати ягоди з невеликими дефектами (якщо це дозволено стандартами якості для певного класу товару), знижуючи на них ціну.

Де купувати малину найкраще

Офіційні ринки

Це гарний варіант, оскільки на таких ринках зазвичай є санітарно-ветеринарний контроль. Ви можете поспілкуватися з продавцем, який часто є і виробником, і дізнатися про сорт, умови вирощування.

Фермерські ринки або безпосередньо у фермерів

Це ідеальний варіант, якщо у вас є така можливість. Ви купуєте ягоду "з перших рук", що мінімізує час на транспортування та зберігання. Ви можете розпитати про методи вирощування.

Великі супермаркети та спеціалізовані магазини

Тут ягоди проходять контроль якості та зберігаються у належних умовах (холодильних камерах). Однак, звертайте увагу на термін придатності та зовнішній вигляд, оскільки, як ми вже писали вище, навіть у супермаркетах можуть бути порушення у зберіганні або транспортуванні.