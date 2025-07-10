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У червні росіяни вбили найбільше цивільних за три роки великої війни, - ООН

Четвер 10 липня 2025 19:11
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У червні росіяни вбили найбільше цивільних за три роки великої війни, - ООН Фото: у червні росіяни вбили найбільше цивільних за три роки великої війни (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Тетяна Степанова

У червні 2025 року в Україні зафіксували найвищу за останні три роки повномасштабної війни з Росією кількість жертв серед цивільних. Загинули 232 людини, ще 1 343 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

За даними місії ООН, минулого місяця російська армія здійснила вдесятеро більше ракетних ударів та атак з баражувальними боєприпасами, ніж у червні 2024 року. Цивільні люди гинули або зазнавали поранень щонайменше в 16 регіонах і Києві.

"Майже жодна область не була в безпеці, незалежно від віддаленості від лінії фронту", - наголосили в ММПЛУ.

У першій половині 2025 року загальна кількість жертв і поранених цивільних становить 6 754 людини, що на 54% більше, ніж було в аналогічний період торік, коли задокументували 4 381 жертву.

Загалом за останні пів року кількість загиблих серед цивільного населення зросла на 17%, а поранених - на 64%.

Зазначається, що кількість загиблих українців різко зросла здебільшого через застосування окупантами потужних ракет дальнього радіуса дії та безпілотників, їхню підвищену руйнівну силу і більшу кількість обстрілів.

Також, як йдеться, у звіті, до фатальних наслідків у прифронтових громадах призвело ширше використання дронів ближнього радіуса дії.

Нагадаємо, у червні ми повідомляли, що за даними Місії ООН, кількість загиблих і поранених українців за перші п'ять місяців 2025 року збільшилася в півтора раза порівняно з таким самим періодом у 2024-му. Атаки росіян стали більш смертоносними.

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