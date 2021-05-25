Чернышов презентовал законопроект по комплексной термомодернизации зданий

Повышение энергоэффективности зданий - один из приоритетов деятельности Министерства развития общин и территорий Украины.

Об этом заявил министр Алексей Чернышов во время презентации законопроекта "О создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий", передает пресс-служба Минрегиона.

"Главная цель законопроекта - улучшить регулирование в сфере энергоэффективности. Также масштабная термомодернизация может напрямую влиять на размер "платежки" украинцев. Ведь благодаря мерам по энергоэффективности в зданиях происходит экономия энергоресурсов, а, следовательно, напрямую уменьшается плата за отопление", - отметил Алексей Чернышев.

Министр подчеркнул также, что комплексное развитие сферы энергоэффективности может стать "одним из двигателей экономического роста страны". В то же время принятие этого проекта закона поможет в достижении целей Европейского зеленого курса.

Указанный законопроект разработали в Минрегионе совместно с международными партнерами, народными депутатами и экспертами для создания институциональных условий для массовой термомодернизации зданий.

"В процессе совершенствования энергетической сертификации зданий удалось построить конструктивный диалог со многими заинтересованными сторонами и экспертами, совместно с которыми и разрабатывался этот проект закона", - отметил первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский, который также принял участие в мероприятии.

Законопроектом предусмотрено внесение в законы Украины "Об энергетической эффективности зданий", "О Фонде энергоэффективности" и некоторые другие законы изменений, направленных на:

адаптацию механизма оказания государственной поддержки к потребностям совладельцев жилых зданий;

создание возможности для постепенной реализации проектов глубокой термомодернизации (с использованием четких критериев результатов в части показателей энергетической эффективности);

введение системного подхода в формировании и реализации политики по повышению энергоэффективности зданий в Украине;

широкомасштабное внедрение эффективных инструментов по сокращению потребления энергии в общественных зданиях;

создание источника данных о количестве, характеристиках и объемах потребления зданий в Украине и тому подобное.

Сообщается также, что в последующие три дня, с 26 по 28 мая, на платформе Минрегиона состоятся онлайн-обсуждения законопроекта с экспертной средой.