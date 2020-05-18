Черные дыры посылают на Землю частицы: ученые сделали сенсационное открытие

Сверхмассивные черные дыры могут посылать на Землю мельчайшие частицы под названием нейтрино. Такое заявление сделали ученые во время исследования Антарктиды. Нейтрино были "пойманы" Антарктической импульсной переходной антенной (ANITA).

Нейтрино - это таинственные и неуловимые частицы. У них крошечная масса, нет электрического заряда, и они редко взаимодействуют с другим веществом. Они также чрезвычайно распространены.

"В любой момент около 100 миллиардов нейтрино текут через каждый квадратный сантиметр вашего тела. Нейтрино были произведены большим взрывом, и все еще возникают от звезд до сверхновых", - пишет ScienceAlert.

Когда нейтрино были "пойманы" Антарктической импульсной переходной антенной, это стало одной из загадок для ученых. Но, похоже, они приблизились к ее решению.

Особенностью ANITA является то, что этот радиодетектор подвешенный на воздушном шаре. И он может обнаруживать нейтрино высокой энергии только тогда, когда они ударяются об антарктический лед, создавая вспышку радиосвета.

"Ранее в этом году ANITA обнаружила странные сигналы, которые, казалось, были вызваны нейтрино чрезвычайно высокой энергии. У этих нейтрино были такие высокие энергии, что они, казалось, бросали вызов стандартной модели физики элементарных частиц", - говорится в статье.

Нейтрино высокой энергии были также обнаружены нейтринным детектором IceCube в Антарктиде. Они не так энергичны, как те, что обнаружены ANITA, но они могут дать подсказки о том, как образуются нейтрино высокой энергии.

Недавно команда ученых рассмотрела один из возможных источников супермощных нейтрино - это сверхмассивные черные дыры квазаров.

Сверхмассивные черные дыры являются гравитационными электростанциями. Когда горячий газ, окружающий их, сжимается гравитационным и электромагнитным полями, он может излучать огромное количество энергии, в том числе высокоэнергетические нейтрино.

Черные дыры посылают на Земли нейтрино (фото: sciencealert.com)

Команда ученых сравнила нейтрино IceCube с радионаблюдениями с российского радиотелескопа РАТАН-600. Они открыли, что нейтрино были обнаружены в те моменты, когда в квазаре происходила вспышка.

"Поскольку нейтрино движутся со скоростью, близкой к скорости света, они прибывают на Землю одновременно с радиовспышкой", - считают исследователи этого явления.

Ранее мы писали, что ученые нашли объяснения радиосигналов, которые они время от времени получают из космоса.

Также сообщалось, что исследователи обнаружили удивительное свойство пингвинов, когда изучали колонии этих птиц на островах неподалеку от Антарктиды. Оказалось, что животные могут выделять веселящий газ, от которого ученые начали странно себя вести.