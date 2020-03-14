В Черновцы прибыли экспресс-тесты для выявления коронавируса

В Черновицкую область прибыла партия экспресс-тестов для выявления заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

Так, партия экспресс-тестов для выявления COVID-19 прибыла в Черновцы сегодня, 14 марта.

"Экспресс-тесты на выявление коронавирус уже в Черновцах", - заявили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным Черновицкой ОГА, ограничительные меры в области будут действовать с 14 марта по 3 апреля. В этот период будет ограничено работу гипермаркетов, супермаркетов, рынков и торговых центров, за исключением продуктового сектора, а также ограничено движение маршрутных автобусов по области.

Также РБК-Украина писало, что 13 марта в Украине был зафиксирован первый летальный случай от коронавируса. Жертвой стала 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась в Украину из Польши. Всего в стране официально подтверждены 3 случая заболевания COVID-19 - два в Черновицкой области и один в Житомирской.