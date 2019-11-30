Под Черновцами после ДТП загорелось авто, трое погибших

Фото: ДТП под Черновцами (patrol.police.gov.ua)

В результате этой аварии погибли двое взрослых и ребенок

На объездной в Черновцах 30 ноября столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 0372.ua.

В результате столкновение один из автомобилей загорелся. По словам полицейских, в результате этой аварии погибли двое взрослых и ребенок.

"Поступило сообщение от мужчины, 1996 г.р., о том, что на объездной дороге возле комплекса "Алеанда" произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Ровенской области на автодороге Киев-Чоп произошел пожар в туристическом автобусе, который перевозил почти 50 пассажиров по маршруту "Харьков-Познань". Около 12:27 спасатели получили информацию о пожаре в туристическом автобусе на дороге Киев-Чоп. Водитель автобуса начал тушить пожар с помощью огнетушителя еще до прибытия пожарных.

Добавим, в Ровно вечером, 29 ноября, пьяный водитель устроил тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.