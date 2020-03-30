В Черновцах зафиксировали первую смерть от коронавируса

Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил о первом смертельном случае от коронавируса в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook черновицкого городского головы.

По словам Каспрука, жертвой COVID-19 стал черновчанин пожилого возраста.

"В результате заражения коронавирусом в больнице умер черновчанин пожилого возраста. Приношу соболезнования родным и близким", - сообщил Каспрук.

Он также подчеркнул важность соблюдения карантинных ограничений в связи с распространением вируса.

"Обращаюсь к остальным. Еще раз. И еще раз. Берегите родителей, берегитесь сами. То, что вы чувствуете себя здоровым, это значит, что ничего не значит... Вы не знаете, что вы принесете родителям с улицы", - отметил Каспрук.

По данным Министерства здравоохранения, в Черновицкой области COVID-19 инфицировались 75 украинцев, также известно о 1 смертельном случае в регионе. Всего в больницах Черновицкой области в тяжелом состоянии находятся 6 инфицированных человек и один с подозрением на коронавирус COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, от коронавируса умерли уже 11 украинцев. В целом официально известно о 480 случаях заражения.