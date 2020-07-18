В Черновцах во время драки застрелили мужчину

В Черновцах на улице Небесной Сотни во время конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба. В результате инцидента от огнестрельного ранения в голову погиб 58-летний местный житель.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Черновицкой области.

Правоохранители разыскали предполагаемого стрелка. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживал в Черновицкой области. Подозреваемого доставили в отделение полиции.

Полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 115 и статьи 263 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Напомним, стрельба в Киеве произошла сегодня вечером; нетрезвый пассажир такси стрелял в водителя.

Кроме того, стрельбу в Херсоне устроил нетрезвый мужчина; ранения получил несовершеннолетний.