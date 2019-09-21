В Черновцах водитель врезался в дом и устроил стрельбу

В Черновцах пьяный водитель на автомобиле врезался в дом, после чего устроил стрельбу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черновицкой области.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Русской. По данным полиции, 60-летний житель Черновцов в состоянии алкогольного опьянения врезался в здание и повредил стену. Выйдя из автомобиля, он совершил выстрел из предмета, похожего на пистолет. Полицейские изъяли у него оружие и направили на экспертизу. По данному факту открыли дело по статье "хулиганство".

Водителя задержали на месте происшествия, полиция выясняет обстоятельства, проводится досудебное расследование.

Фото: место инцидента в Черновцах (cv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева обстреляли спасателей, когда они тушили пожар. По данным полиции, в их сторону выстрелили пять раз из револьвера системы "Наган", переоборудованного для отстрела резиновых пуль.

Отметим, до этого в Ирпене мужчина во время задержания забросал полицейских гранатами.