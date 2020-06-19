В Черновцах рестораторы устроили акцию против карантина

В Черновцах протестуют сотни представителей ресторанного бизнеса из-за карантинных мер. Они требуют открыть рестораны.

Об этом сообщает местное издание АСС.

Участники акции пришли с пустыми кастрюлями, тарелками и ложками под стены областной государственной администрации. Также у них в руках плакаты "Откройте рестораны!", "Не забирайте у людей возможность работать".

Около 200 рестораторов требуют, чтобы власти разрешили работать их бизнесу с 22 июня. Они обещают придерживаться всех санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: протесты в Черновцах (molbuk.ua)

Все протестующие пришли в масках, перчатках и придерживаются социальной дистанции.

Напомним, в Черновцах действует адаптивный карантин, потому что у этого региона наибольшее количество зараженных коронавирусом.

Более того, последние три дня в Украине фиксируют актирекорды - в частности, сегодня сообщили о 921 новом зараженном.

Отметим, что Минздрав будет инициировать усиление контроля карантинных мер после ряда антирекордов по коронавирусу в Украине.