В Черновцах умерла еще одна пациентка с подозрением на COVID-19

В Черновицкой больнице умерла женщина с подозрением на коронавирус. Об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

Сообщается, что больную женщину 1957 года рождения в больницу привезла скорая помощь 7 апреля.

"Женщину 1957 года рождения в медицинское учреждение 7 апреля привезла "скорая". У нее была пневмония, также врачи диагностировали инфаркт", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области подтвердили первую смерть от коронавируса. Умер 60-летний житель Мелитополя.

Кроме того, в Днепропетровской области лабораторно подтвердили четыре новых случая коронавируса. Также в области зафиксировано 180 подозрений.

Добавим, что в Запорожье подтвердили шесть новых случаев коронавируса. Заболела семья с Хортинского района города. На это время в городе принимаются меры по недопущению распространения вируса.

По состоянию на утро 9 апреля в Черновицкой области было зафиксировано 302 случая коронавируса. При этом во всей Украине количество больных составила 1892 человека, из них 224 инфицирование было подтверждено за минувшие сутки. Умерли в Украине от коронавируса 57 человек, из них 5 - по 8 апреля.