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В Черновцах умер мужчина, который недавно получил COVID-прививку

Автор: РБК-Украина

В среду, 24 марта, в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавируса. По предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"24 марта в 7:10 в городской клинической больнице №3 г. Черновцы зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield / AstraZeneca.

"Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины не было противопоказаний к вакцинации. Перед прививкой мужчина чувствовал себя хорошо, на состояние здоровья не жаловался.

"В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Одесской области умерла военнослужащая. За два дня до происшествия она вакцинировалась от коронавируса.

Позже в Минздраве призвали не делать преждевременных выводов о причинах смерти военнослужащей. Поскольку точные причины смерти будут установлены судебно-медицинской экспертизой.

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Новости Украины ЧерновцывакцинацияКоронавирус
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