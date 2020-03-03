Коронавирус в Черновцах: работников общественного транспорта обязали носить маски

В Черновцах водителей и кондукторов общественного транспорта обязали носить респираторные маски для предотвращения заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу черновицкой мэрии.

Сообщается, что из-за обнаружения коронавируса у жителя Черновцов в городе вводятся дополнительные меры для недопущения распространения инфекции среди граждан.

В частности, горсовет обязал работников общественного транспорта носить респираторные маски.

"Ввести масочный режим для водителей и кондукторов в общественном транспорте, перед выходом на маршрут обеспечить проведение их температурного скрининга", - говорится в сообщении.

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили о неэффективности респираторных масок во время эпидемии коронавируса COVID-19. Одевать маску рекомендуется только в тех случаях, когда есть респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие вируса, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.

Как сообщалось ранее, в Украине врачи выявили первый случай заражения коронавирусом у жителя Черновцов, который недавно вернулся из-за границы. По данным Министерства здравоохранения, с инфицированным украинцем могли контактировать до 10 человек.