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В Черновцах посреди улицы произошла стрельба

Новости » Происшествия     04.04.2020 - 20:11
В Черновцах посреди улицы произошла стрельба
Фото: на месте стрельбы в Черновцах (cv.npu.gov.ua)

В результате стрельбы погиб 33-летний мужчина

В Черновцах сегодня, 4 апреля, неизвестный злоумышленник посреди улицы стрелял из пистолета в 33-летнего мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, сегодня на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот 33-летнему местному жителю. Пострадавшего госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

"По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей и очевидцев стрельбы. Продолжается поиск нападавшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пьяные правоохранители устроили драку со стрельбой. В результате противоправных действий сотрудников полиции пострадал житель города. Пострадавший получил несколько огнестрельных ранений и ушибы головы.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из пистолета на входе в супермаркет. Предварительно, стрельба произошла в ходе конфликта, возникшего между двумя родственниками.

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