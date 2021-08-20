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В Черновцах непривитых учителей могут обязать еженедельно тестироваться на COVID

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Черновцы, Пятница 20 августа 2021 13:37
В Черновцах непривитых учителей могут обязать еженедельно тестироваться на COVID Фото: в Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно тестироваться на COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Городская власть в Черновцах планирует ввести изменения в образовательной сфере из-за невакцинированных педагогов. Их обяжут каждую неделю за свой счет делать ПЦР-тест.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Чернівецький промінь".

Стоимость одного такого теста от 800 гривен, следовательно учителям придется из зарплаты ежемесячно отдавать не менее 3200 гривен.

Заместитель городского главы Юрий Лесюк сообщил, что если в учебном заведении менее 80% вакцинированных педагогов, то они не получат средства на ремонт, новую мебель и технику.

"Городской совет в свою очередь будет поддерживать учебные заведения, где 80% учителей вакцинированные, выделяя дополнительные средства на ремонтные работы, модернизацию классов, закупку мебели или техники. Также будет рассматриваться возможность пребывания на рабочем месте невакцинированных учителей после получения отрицательного результата ПЦР-теста (еженедельно, на платной основе)", - заявил Юрий Лесюк.

Кроме того чиновник горсовета сообщил, что в случае перехода области в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону школа будет работать только в случае, если в ней вакцинировано более 80% учителей, или же перейти на дистанционное обучение.

Напомним, в Тернопольской области невакцинированных учителей обяжут еженедельно тестироваться на COVID.

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