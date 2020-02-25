В Черновцах госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии из-за подозрения на коронавирус

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы попала женщина, которая приехала из Италии, ее проверяют на новый тип коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук, пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус.

"Да, есть такой случай. Женщину госпитализировали. Все, что мы знаем о ней пока, - женщина приехала из Италии. Врачи ее проверяют", - сказала она.

Напомним, вчера временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной государственной администрации собиралась на экстренное совещание. На заседании приняли решение госпитализировать этого мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

Как сообщалось, у больного были взяты все анализы для проверки. Сначала мужчина обратился с признаками ОРВИ к семейному врачу, и сообщил, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии.

Сегодня стало известно, что после обследования у жителя Закарпатской области коронавирус не нашли.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи со вспышкой вируса в Европе Украина усилила меры безопасности на границе. В частности, ко всем, кто приехал в Украину автобусами на западной границе будут приняты меры безопасности, аналогичные тем, кто прилетел из стран азиатского направления.