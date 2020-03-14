В Черновцах госпитализировали мать и двоих детей с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

Сообщается, что 13 марта вечером были госпитализированы мать и ее двое детей с повышенной температурой. Они контактировали с человеком, который прибыл из Италии и госпитализирован с подозрением на коронавирус.

"Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы 3 человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. И имели контакт с лицом, которое вернулось из Италии и госпитализировано накануне с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица", - сообщили в ОГА.

Также в Черновицкую областную больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. 29 февраля он вернулся в Украину из Италии. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Скончалась 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась в Украину из Польши. Всего официально подтверждено 3 случая коронавируса в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в Италии от коронавируса умерла гражданка Украины Раиса Малышева. Она была госпитализирована с подозрением на 8 марта. Женщина находилась в тяжелом состоянии.