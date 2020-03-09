В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус

Сегодня, 9 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного мужчину. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что мужчина вернулся из страны, где был зафиксирован случай COVID-19. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания. Также сообщается, что результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, еще не готовы.

В ОГА подчеркнули, что результаты тестов на коронавирус у шестерых жителей Черновицкой области не подтвердились, как и у контактных лиц.

Напомним, сегодня Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу в Украине. По его данным, вчера, 8 марта, не было сообщений о госпитализации с подозрением на коронавирус. Всего с начала года зафиксировано поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, при этом в Украине на сегодня заражен только один человек.

Тем временем в соседней Польше количество зараженных уже достигло 16 человек, в связи с распространением коронавируса Варшава ввела усиленный санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.