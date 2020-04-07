В Черновцах еще один пациент скончался от коронавируса

В Черновицкой области зарегистрировали новую жертву коронавируса COVID-19. Об этом вечером в понедельник, 6 апреля, сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, умер мужчина в областной клинической больнице. Это 72-летний житель Годилова Сторожинецкого района. Он неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение.

"Больной находился в реанимационном отделении, со вчерашнего дня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 29 марта у него лабораторно подтвердили COVID-19. Мужчина болел вызванной коронавирусом тяжелой пневмонией, а также у него был сахарный диабет", - сообщил Осачук.

В целом на Буковине умерли уже 6 человек, инфицированных COVID-19. Всего в области коронавирусом заболели 240 человек.

Напомним, по состоянию на вечер 6 апреля в Украине зарегистрировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.