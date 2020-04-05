В Черновцах двое детей с подозрением на коронавирус в тяжелом состоянии

В Черновицкой областной детской больнице двое детей с подозрением на заражение коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация (ОГА) на странице в Facebook.

По данным ОГА, сейчас дети в реанимационном отделении, их состояние средне тяжелое, оба находятся на кислородной дотации.

"В медицинских учреждениях области по состоянию на 5 апреля, находятся трое пациентов в критическом состоянии, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. Помощь им оказывают в соответствии с действующими протоколами", - заявили в ОГА.

Так, в реанимационном отделении областной клинической больницы находятся трое больных COVID-19 и двое с подозрением. Двух больных подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), остальные - на кислородной дотации.

Еще трое пациентов находятся в реанимации Глыбокской центральной районной больницы. У одного из них коронавирус уже диагностировали, у другого лишь подозрение. Третий пациент попал в больницу ночью в тяжелом состоянии, сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

Также трое пациентов находятся в реанимации Черновицкой городской больницы №1. Они в стабильно тяжелом состоянии. В двух уже подтвердили заболевание коронавирусом, третьего проверяют.

Кроме того, в Сторожинецкую центральную районную больницу госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус. У всех пациентов - пневмония.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области зафиксировали первую смерть больного коронавирусом. Жертвой болезни стал 69-летний мужчина. У больного была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.