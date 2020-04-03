В Черновицкую область ограничили въезд транспорта из-за коронавируса

Будет установлено 5 карантинных КПП
С 00:00 3 апреля в Черновицкой области начинает действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.
Отмечается, что на въезде и выезде с территории Черновицкой области установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций:
Посты начнут действовать с 12:00 3 апреля. С этого момента любой пассажирский транспорт перестанут пропускать.
Разрешен будет въезд и выезд следующих граждан и транспортных средств:
Карантинно-эпидемиологические посты, которые действуют в отдельных населенных пунктах области (в селах Колинковцы Хотинского района, Лужаны Кицманского района, Чагор Глыбоцкого района, Большой Кучуров Сторожинецкого района) будут сняты.
Сегодня в городе Черновцы 21 человек болеет COVID-19 и еще 134 - в районах области.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области в реанимации находятся 5 пациентов с коронавирусом COVID-19 в тяжелом состоянии.
РБК-Украина писало, что среди заболевших коронавирусом в Черновицкой области 10 медицинских работников.