В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии зараженного коронавирусом

Состояние мужчины, который заразился коронавирусом, стабильное, утром температура нормальная, у него слабость. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Как отмечается, лечение еще продолжается.

"Состояние мужчины стабильное, утром температура нормальная, у него слабость. Лечение продолжается", - говорится в сообщении.

Добавляется, что жена зараженного делала все необходимое, чтобы не инфицироваться. Поэтому не заразилась.

"Сейчас за ней наблюдают медики. Через некоторое время ей снова сделают тест на COVID-19", - добавили в пресс-службе.

РБК-Украина писало, что 3 марта в Черновцах был зафиксирован ппервый в Украине случай коронавируса.

Ранее сообщалось, что результаты повторного теста на коронавирус жителя Черновцов, который заразился, дали положительный результат. 11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение.