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В Черновицкой области заразились коронавирусом 10 медработников

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 11:56
В Черновицкой области заразились коронавирусом 10 медработников
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Шесть медработников заразились не в больницах, а в своих населенных пунктах

Среди больных коронавирусом в Черновицкой области 10 медицинских работников. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Осачук отметил, что шесть медработников заразились не в больницах, а в своих населенных пунктах.

"Среди инфицированных у нас 10 медицинских работников. Четверо из них были инфицированы на рабочем месте. По результатам эпидемиологического исследования установлено, что шесть медработников заразились не в больницах, а в своих населенных пунктах", - сказал он.

Напомним, в "ДНР" зафиксировали второй случай заражения коронавирусом, заразился ребенок.

Вместе с тем, в Министерстве здравоохранения объяснили причины двадцати летальных случаев от коронавируса. 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.

Ранее сообщалось, что контрольный PLR тест больной в Хмельницком коронавирусом показал отрицательный результат. Если второй тест также будет отрицательный - это означает, что женщина полностью выздоровела.

Также напомним, что правительство поддержало решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

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