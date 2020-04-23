В Черновицкой области зафиксировали увеличение числа смертей от коронавируса

В Черновицкой области за последние сутки от коронавируса умерли четверо пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В частности, двое людей скончались в областной клинической больнице и двое - в Новоселицкой ЦРБ. Все больные имели тяжелые формы пневмонии.

Вчера сообщалось, что в Черновицкой области умерли от коронавируса два медика.

Напомним, ученые спрогнозировали активность распространения коронавирусной болезни на территории Украины и подготовили четыре сценария до марта 2021 года.

РБК-Украина писало, что сегодня в Украине установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. Так, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 504 пациента выздоровели.

Также в Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и на Пасху.

Ранее сообщалось, что в Украине будет два пика коронавирус после пасхальных и майских праздников. В связи с этим, в стране продлили карантин до 11 мая. Вместе с тем, могут снять запрет на работу парков, музеев, библиотек. Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине еще нет волны заболеваемости, и надо быть осторожными в связи с пасхальными и майскими праздниками.