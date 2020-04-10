В Черновицкой области зафиксировали новую вспышку заражений коронавирусом

В Черновицкой области за сутки коронавирусом заразились 64 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, количество инфицированных в области возросло до 366 человек по сравнению с 302 случаями, о которых сообщалось вчера. По состоянию на 10 апреля, регион занимает первое место в Украине по количеству больных COVID-19.

Также, по данным Минздрава, существенно увеличилось число больных в Киеве. По сравнению с прошлым днем, в столице зафиксировали 38 новых случаев коронавируса.

Третья область по количеству заражений - Ивано-Франковская. За сутки инфекцию подтвердили у 36 жителей региона. Вместе с тем, в Ивано-Франковской области самая большая смертность от инфекции - 17 летальных случаев из 69 зарегистрированных.

Как и раньше, ни одного случая заражения не зафиксировано в Николаевской области.

В целом география распространения коронавируса в Украине выглядит так:

Черновицкая область - 366 случаев;

г. Киев - 348 случаев;

Ивано-Франковская область - 254 случая;

Тернопольская область - 196 случаев;

Киевская область - 140 случаев;

Винницкая область - 119 случаев;

Черкасская область - 86 случаев;

Ровенская область - 85 случаев;

Кировоградская область - 82 случая;

Львовская область - 82 случая;

Сумская область - 63 случая;

Закарпатская область - 56 случаев;

Запорожская область - 54 случая;

Днепропетровская область - 52 случая;

Одесская область - 46 случаев;

Волынская область - 41 случай;

Житомирская область - 41 случай;

Херсонская область - 27 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Черниговская область - 9 случаев;

Харьковская область - 6 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев.

По состоянию на утро 10 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 2203 случая заражения COVID-19. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев. 61 украинец выздоровел, повторное тестирование на коронавирус показало отрицательные результаты.

Также сообщалось о 12 новых смертях от коронавируса в Украине. На данный момент известно о 69 летальных случаях от инфекции.