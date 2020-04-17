В Черновицкой области зафиксировали еще две смерти от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В частности, вчера в Новоселицкой ЦРБ умерла пациентка 1967 года рождения, больна коронавирусом. У нее был диагноз двусторонняя негоспитальная пневмония. 6 апреля больной стало хуже, ее перевели в реанимацию. Вчера вечером женщина умерла.

Также в городской больнице скончался мужчина 1955 года рождения с подозрением на COVID-19. Больной госпитализирован 15 апреля, почти сразу переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. Имел сопутствующий диагноз - гипертоническая болезнь.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 4662. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

РБК-Украина сообщало, что минимум 3 церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

Также сообщалось о второй смерти от коронавируса на территории Киево-Печерской лавры. Умерли один из монахов и архимандрит Нектарий.