В Черновицкой области зафиксировали более 70 новых случаев COVID-19

В Черновицкой области 13 мая обнаружили 72 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил в Facebook

В этот же день выздоровели 36 человек. Результаты тестирования дважды показали отрицательный результат

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2516 человек.

Напомним, 12 мая коронавирусом в Украине заразились 402 человека. Общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. По сравнению с предыдущим днем количество новых случаев возросло на 30.

Кроме того, в Украине 12 мая зарегистрировали еще 14 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса в Украине выросло до 439

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине 12 мая от коронавирусной инфекции выздоровело рекордное количество граждан - 343 пациента. Накануне это число составляло 85.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантина. Он также отметил, что Украина находится на так называемом плато заболеваемости.