В Черновицкой области выявили новые случаи коронавируса

Коронавирусом заразились еще 5 человек
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Черновицкой области выросло сегодня до 47. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук, передает РБК-Украина.
По словам главы ОГА, в четверг в области проверили 20 образцов. В 5 случаях тесты на коронавирус дали положительный результат. Среди новых заболевших двое детей.
"Среди новых выявленных фактов инфицирования мы имеем двух женщин и трех мужчин, среди них двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Возраст взрослых до 40 лет", - заявил Осачук.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером 26 марта общее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 500 тысяч. Жертвами коронавируса уже стали более 3 тыс. человек. При этом выздоровели более 122 тыс. пациентов.
Также РБК-Украина писало, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве приблизилось к 50. Сегодня в столице подтвердили еще 7 случаев заражения коронавирусом. В частности, коронавирус обнаружили у 10-летнего ребенка.
Кроме того, в Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у местного священника. Мужчина находится в состоянии средней тяжести, но его здоровье улучшается.