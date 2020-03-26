В Черновицкой области выявили новые случаи коронавируса

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Черновицкой области выросло сегодня до 47. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук, передает РБК-Украина.

По словам главы ОГА, в четверг в области проверили 20 образцов. В 5 случаях тесты на коронавирус дали положительный результат. Среди новых заболевших двое детей.

"Среди новых выявленных фактов инфицирования мы имеем двух женщин и трех мужчин, среди них двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Возраст взрослых до 40 лет", - заявил Осачук.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 26 марта общее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 500 тысяч. Жертвами коронавируса уже стали более 3 тыс. человек. При этом выздоровели более 122 тыс. пациентов.

Также РБК-Украина писало, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве приблизилось к 50. Сегодня в столице подтвердили еще 7 случаев заражения коронавирусом. В частности, коронавирус обнаружили у 10-летнего ребенка.

Кроме того, в Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у местного священника. Мужчина находится в состоянии средней тяжести, но его здоровье улучшается.