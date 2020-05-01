В Черновицкой области выявили 96 новых случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области выявили 1667 зараженных коронавирусом

В Черновицкой области 30 апреля зафиксировали 96 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом вечером в четверг сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Всего в области выявили 1667 зараженных коронавирусом, из них 44 человека скончались и 128 вылечились.

По данным главы ОГА, за весь период лабораторний центр обработал более семи тысяч тестов на COVID-19.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, тогда как днем ранее было 456 новых заболеваний.

Также сообщалось, что вылечились от коронавируса в Украине почти в пять раз больше людей, чем умерли. Всего в стране выздоровели 1238 пациентов, тогда как умерли - 261.

Кроме того, в мире от коронавируса вылечились уже более одного миллиона человек. Больше всего пациентов, что выздоровели в США - 147 тысяч. При этом умерли от COVID-19 более 228 тыс. людей. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 заражения.