В Черновицкой области увеличилось количество жертв отравления на свадьбе

Число пострадавших в результате массового отравления в Черновицкой области выросло на три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Как сообщается, в течение 3 октября в инфекционное отделение Сторожинецкой ЦРБ с признаками пищевого отравления дополнительно госпитализированы 3 человека, которые 29 сентября употребляли пищу на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск.

Всего сейчас на лечении находятся 16 человек, из них 4 ребенка. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября в Черновицкой области произошло массовое отравление детей и взрослых. Тогда была информация о по меньшей мере 56 пострадавших от отравления, из которых 10 - дети. У пострадавших диагностировали острый гастроэнтероколит неустановленной этиологии.

2 октября стало известно, щро количество пострадавших от отравления увеличилось до 86 человек.

РБК-Украина писало, что 30 сентября в Ровенской области до медицинских заведений с жалобами на отравление обратились 12 человек. Все пострадавшие накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в одном и том же магазине.