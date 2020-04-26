В Черновицкой области умерли 5 человек с подозрением на COVID-19

В Черновицкой области за последние сутки зафиксировано 5 летальных случаев с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

По данным облгосадминистрации, за последние сутки с подозрением на заражение коронавирусом скончались трое мужчин и две женщины. Среди них:

мужчина 1957 года рождения;

мужчина 1952 года рождения;

женщина 1937 года рождения;

мужчина 1942 года рождения;

женщина 1955 года рождения.

Отмечается, что все умершие жители области болели пневмонией.

Кроме того, за минувшие сутки в области было зафиксировано 33 случая коронавируса. В частности, 11 случаев было зарегистрировано в Черновцах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1340. Вчера в области было зарегистрировано более 30 новых случаев. Вчера от болезни выздоровели 8 пациентов.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области в ночь на 25 апреля произошел бун в СИЗО из-за принятия лица с коронавирусом. К некоторым заключенным была применена физическая сила, трое из них получили телесные повреждения.