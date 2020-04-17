В Черновицкой области умер 37-летний пациент с подозрением на COVID-19

В Черновицкой области умер 37-летний пациент с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что мужчина со вчерашнего дня находился в реанимации с двусторонней пневмонией.

"В Глыбоцкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19. Мужчина 1983 года рождения из села Волоки Глыбоцкого района заболел 9 апреля. В больницу был госпитализирован 13 апреля. Вчера состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение. Имел острую двустороннюю пневмонию", - сообщили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области в тяжелом состоянии находится 41 пациент с коронавирусом или подозрением. На искусственной вентиляции легких находятся 10 пациентов, 22 - в реанимации.

Также утром сообщалось еще о трех летальных случаях в Черновицкой области среди пациентов - у одного коронавирус был подтвержден, двое были госпитализированы с подозрением.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 9 смертей от коронавируса. Всего в стране умерли 125 пациентов с COVID-19.

По состоянию на утро 17 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 4662 человек. За прошлые сутки в стране подтвердили 501 новое заражение, что стало новым антирекордом.