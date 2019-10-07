В Черновицкой области на свадьбе отравилось почти 130 человек

Иллюстративное фото (stan.kz)

В больницу были доставлены 73 человека

В Черновицкой области на свадьбе в поселке Путила отравились 129 человек, из которых 36 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Черновицкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

По оперативным данным на 12:00 7 октября всего заболевших 129 человек, из них 36 детей, которые 29 и 30 сентября употребляли блюда на свадьбе в баре с. Путила Путильского района Черновицкой области.

Как сообщается, что из числа заболевших, всего госпитализированы 73 человека, из них 19 детей.

"... в частности в КНП "Вижницкая районная больница" (г. Вашковцы) госпитализированы 24 человека, из них 8 детей, в КЗ "Путильска ЦРБ" - 41 человек, из них 10 детей, в ОКУ "Областная клиническая больница" г. Черновцы - 7 человек (взрослые), ОКУ "Областная детская клиническая больница" - 1 (ребенок). Другим больным проводится амбулаторное лечение, ведется медицинское наблюдение. По месту жительства лиц, которые были на свадьбе, продолжаются мероприятия по активному выявлению случаев заболеваний", - говорится в сообщении.

По результатам бактериологических исследований выделено Salmonella enteritidis вариант jena в следующих образцах пищевых продуктов:

рыба форель в сметане;

бедро курицы горячего копчения;

холодец;

рыба жареная в кляре;

филе лосося маринованное;

колбаса копченая;

рулет куриный;

пирог с мясом.

"Одновременно, в отдельных образцах пищевых продуктов - творожный шарик, отбивная свиная, домашняя колбаса, рулет с яйцом, торт с сметанным кремом, выделено К. pneumonia, в буженине - М. pneumonia, E. Coli, в сельди - S. Epidermidis", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 1 октября, в Черновицкой области произошло массовое отравление детей и взрослых. На тот момент от отравления пострадали по меньшей мере 56 человек, из которых десять - дети. У пострадавших диагностировали острый гастроэнтероколит неустановленной этиологии. Позже количество пострадавших возросло почти до 90 человек.